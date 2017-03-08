警政署長婦女節贈花 女同仁：暖男署長我們挺您
今天國際婦女節，警政署長陳國恩上午至署內各組室，贈花給女性同仁，向兼顧家庭、工作的她們獻上最高敬意。近來陳國恩被綠委質疑處理陳抗不利，甚至揚言要他「累了就休息」頗有逼退之意，女同仁貼心製作看板寫著：「暖男署長，我們愛您，挺您，支持您！」替陳加油打氣，讓陳露出難得的笑容。
警政署防治組表示，近年女性員警表現亮眼，不論內勤或外勤，絲毫不輸男警，女警細心、貼心、溫柔，特別對刑案被害人有安撫作用，有助民眾對治安滿意度提升。
據統計，警察機關現有員額約6萬3千人，雖仍有警力短缺情形，但近10年女性員警人數則呈上升趨勢，105年底已達6062人，占整體警察人數的9.55％，且年齡大多在39歲以下。105學年度中央警察大學女性錄取比率10.14％，為歷年最高；105年警察人員考試錄取女性比率為23.22％，其中一般警察特考三等考試錄取女性比率高達50.91％。
警政署為因應此一警界「女力覺醒」的趨勢，近年來積極推動女性員警於妊娠或哺乳期間，晚間10時至凌晨6時，不指派輪（值）班及待命服務勤務，以營造更友善及溫馨的工作環境。
(中時)
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