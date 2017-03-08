林佳龍參訪東映東京攝影所 盼台中發揮「影」響力

台中市長林佳龍（左三）8日參訪日本東映株式會社東京攝影所，行經日本國寶影帝高倉健拍攝電影時，曾走過的坡道場景時，比出拍攝手勢。（盧金足攝）

日本五大電影公司之一的東映株式會社東京攝影所，有一處掛滿拍攝過電影作品的牆面，台中市長林佳龍直呼，真的很有「影」響力。（盧金足攝）

台中市長林佳龍借鏡東映株式會社東京攝影所經營經驗，希望未來能與台灣有跨越國境的合作。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（8日）參訪日本五大電影公司之一的東映株式會社東京攝影所，行經日本國寶影帝高倉健拍攝電影時，曾走過的坡道場景時，比出專業拍攝手勢表示，希望借鏡東映株式會社東京攝影所經營經驗，未來能與台灣有跨越國境的合作，對攝影棚有一處掛滿拍攝過電影作品的牆面，直呼真的很有「影」響力。

林佳龍與市府團隊今天參訪位於東京練馬區的東映株式會社東京攝影所，他對東京設影所提供一站式服務，提供影棚、後製、道具、服裝、住宿、餐飲等服務，值得中台灣影視基地參考。

東映東京攝影所所長木次谷良助說，東京攝影所共有16個大小不一的電影及電視攝影棚，最大棚為253坪、最小棚61坪，並規畫休息室、餐廳、倉庫、美術後製與器材出租等設施與服務，也有負責將底片轉為數位化，與後製的數位中心，提供一貫化的作業環境。

木次谷良助表示，攝影所產製的影片及廣告量為日本最大，提供電視連續劇與音樂錄影帶拍攝，每年有超過150部日劇、40部電影、100支廣告等在此拍攝，使用率達八成以上，攝影所的歷史悠久，因此攝影棚新舊都有，但是除了硬體設備外，人員交流才是最重要的，希望未來能與台灣有跨越國境的合作。

「台中的氣候等條件非常適合發展影視產業」，林佳龍說，金獎導演李安《少年Pi的奇幻漂流》在台中拍攝，市府已斥資20億元打造中台灣影視拍攝基地與電影中心，不僅有李安的造浪池，還進一步發展深水池等拍攝水景的設施，目前正是發展的關鍵時刻，因此特別到東映學習。

林佳龍也指出，東映攝影棚的使用率幾乎是滿檔，顯見影視產業確實有攝影棚的需求，此外東映在人才培育上也投入非常多資源，同時能夠鏈結電影展業的上游到下游，並從事動畫製作，台中以動畫作為城市影展的主題，是台中市特別有興趣學習的部分。

木次谷良助對台中市影視設備的深水池與造浪池，認為都深具魅力，但在充實的設備外，還是需要培育人員，盼未來雙方能進行人員上的交流。

林佳龍隨後也參訪各攝影棚、道具製作間與數位中心，東映攝影所內的戲劇場景，不論是吧檯、警察局甚至是醫院的解剖室，都唯妙唯肖，高達三層樓的攝影棚也可用純色作背景，方便劇組後製作。

「兩手空空的來，這裡任何道具一應俱全！」林佳龍推進道具製作間收集上千種的門板，與各式各項的劇服，只要劇組選定門板與劇服的款式，攝影所的木工、裁縫即可製作相同，讓劇組可以「兩手空空」而來。而除了攝影棚之外，園區內道路也可以成為攝影的場景。

台中市府新聞局長卓冠廷表示，東映東京攝影所在影視產業歷史展示、空間設備安排及道具管理等方面都十分專業、完善，值得台中借鏡，應用在中台灣影視推廣園區的經營規畫。

市府發展影視產業，透過多元的影視補助政策及單一協拍窗口，讓近年的協拍數量大幅成長，加上台中具有交通便捷且氣候穩定的先天優勢，可說是全台灣最適合拍片的城市。

卓冠廷說，對照東映東京攝影所的攝影棚規畫屬於綜合性片場，而霧峰「中台灣影視基地」在考量台灣影視產業分佈特性後，重點放在電影拍攝、產學合作、影視教育等面向，規畫有3個攝影棚，並有工作坊、辦公空間等設施。

其中還有全台唯一能造出1000多個浪型的造浪池，除導演李安拍攝電影《少年PI的奇幻漂流》，國際大導馬汀史柯西斯前來拍攝改編電影《沉默》，工程預計明年完工，後續將交由國內大型製片廠營運。

卓冠廷強調，市府也規畫設置「中台灣電影中心」，將以電影放映、資料典藏及藝文商業展出為主，因此市府也將爭取與文化部合作在此設置「國家漫畫博物館」，盼整合台灣動畫史發展文獻及產業資源，推廣動畫產業。

市府也鎖定「動畫」作為城市特色，舉辦「台中國際動畫影展」，成為台灣唯一以動畫為主題的城市影展，2015年首辦至今，受到國內外民眾及動畫界人士矚目。

由於東映有完整的動畫部門，是日本最大的動畫生產影視公司，製作出不少膾炙人口的動畫作品，包括灌籃高手、聖鬥士星矢、美少女戰士、航海王等，今年「台中國際動畫影展」將首度開放國際徵件，增設競賽類別「國際短片組」與「學生作品組」，也期待有機會邀請東映製作發行的作品來參賽。

(中時)