空姐機上突失去意識，印度女醫生衝前艙緊急救人。(圖/翻攝自Saurabh Kumar臉書)

搭乘飛機時常有許多不可預期的事情發生，過往就多次曾有機上旅客昏倒的突發事件，幸而碰上同艙乘客是醫生，才得以順利救治。近來一架飛往吉隆坡的馬航班機上也發生同樣的事件，但失去意識的非乘客，而是空姐；還好一名印度籍的女醫生聽到廣播後，立刻英勇衝去救人，獲得機上旅客一片讚賞。

印度媒體《Indiatoday》報導，一對印度籍的夫婦沙鲁巴（Saurabh Kumar）與安謝塔（Anchita Pandoh），日前搭乘馬航MH130客機，從紐西蘭奧克蘭飛往馬來西亞吉隆坡。過程中，突然看到有空姐手拿氧氣筒衝向前艙，當下兩人即意會到，恐有緊急醫療狀況發生。

果然沒過多久，他們就聽到機上廣播徵詢現場是否有醫生，剛好安謝塔身份正是一名醫生，立刻協同其丈夫，衝去前艙；抵達現場後，他們即見到一名空姐已失去意識，其他同事則試圖給予救助，安謝塔則立刻接管處理。

安謝塔從空姐那邊取得，機上可用的醫療設備，竭盡所能地進行救助；沙鲁巴事後於臉書回憶道，當時他還設想最壞的情況，若該名病人無法清醒，班機恐會緊急降落到其它城市。

最後，在安謝塔努力之下，對方逐漸恢復意識，並能睜開眼睛。夫婦兩人回到座位後，機上許多乘客皆給予微笑與掌聲，機長更親自走來感謝其如此無私的作為。沙鲁巴於臉書表示，深以妻子為榮。

(中時電子報)