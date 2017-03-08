《時來運轉》眉角-林博泰：投注「2017世界棒球經典賽」有機會抱回1680萬元
2017世界棒球經典賽現在正熱烈進行中，運彩除了一般玩法外，也提供「棒球一路發」類似樂透玩法，只要投注100元就有機會抱回頭獎1680萬元，而且單張投注滿200元，還可以抽現金，最高30萬元。
運彩「棒球一路發」原本是專為中華職棒設計的樂透型玩法，本次難得遇到4年1次的2017世界棒球經典賽，台灣運彩一併提供大家投注，消費者只要跟投注站老闆說，要用100元買哪一隊獲勝，投注機就會自動幫你選出1組6個號碼，如果你猜的隊伍獲勝，就有50元獎金，如果又對中1個、2個、3個、4個或5個位置的號碼，就分別中100元、200元、600元、2000元、20萬元獎金，如果只有你1個人很幸運地對中6個位置的號碼，你就可以獨得頭獎1680萬元，當然如果也有別人同時買中頭獎，那就大家均分，相當適合喜歡買樂透中獎的棒球球迷，只要猜獲勝隊伍，其他交給電腦幫你選，容易中小獎，又有機會中1680萬元大獎，還可以邊看著比賽邊對獎，享受看比賽及期待中獎的樂趣。
棒球經典賽離總冠軍賽還有2個禮拜的時間，喜歡買樂透中獎的棒球球迷，不妨來試一試手氣，只要100元就有機會抱回頭獎1680萬元，3月24日前有促銷活動，單張投注滿200元，就有1次抽現金最高30萬元的機會。
(中時電子報)
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