WBC》韓國2連敗瀕臨淘汰 金寅植：心很痛
首度擔任經典賽東道主，韓國隊卻在第1輪賽事接連敗給以色列及荷蘭，若是今天（8日）晚間荷蘭擊敗中華隊，韓國與中華隊就提前確定淘汰，身為地主國卻陷入這樣的窘境，韓國隊總教練金寅植坦言「心很痛」。
韓國隊在這次經典賽也面臨徵召不順的問題，多名大聯盟強打都婉拒參賽，陣中只有吳昇桓1名大聯盟球員（投手）， 被評為「史上最弱」韓國隊，從熱身賽的貧打狀況不見改善，首戰在延長賽以1比2輸以色列，接著0比5遭荷蘭完封，9日若再輸中華隊，下一屆賽事就要從資格賽打起。
今年70歲的金寅植曾2006年首屆經典賽帶韓國打下第3名，2009年第2屆也領軍出征，2015年則是率隊奪下首屆世界12強賽冠軍，這次經典賽是他最後一次擔任國家隊總教練，金寅植提到：「這是我最後一次帶隊，但這樣的結果真的讓人心很痛。」
韓國隊今天休兵1天，明天晚間5點30分將交手中華隊，金寅植說：「還最後一場比賽要打，我們會盡全力拚到最後。」他也提到，無論這次經典賽最後狀況為何，責任都歸在總教練身上。
(中時電子報)
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