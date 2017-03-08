婦人跳愛河被救回 警幫忙找回失車

王姓中年婦人為憂鬱症所苦， 4日跳愛河輕生，因當時愛河正舉辦鐵人三項比賽，王婦被待命救護人員救回一命。7日下午，她跟著老公到新興警分局前金分駐所，原來她的車當天留在現場，找了多天找不到，只好求助警方。

前金所副所長吳佳霖一眼認出王婦是前幾天投河的婦人，開著警車帶著對方到事發附近尋找，最後順利找回失車。王夫說，擔心太太會因為丟車加重病情，所幸警方幫忙，非常感激。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)