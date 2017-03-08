綠營中常委喊中國滲透嚴重 林錫耀：交代法務部研修保防法

民進黨今天召開中常會，據轉述，民進黨中常委陳明文在會中指出，國內很多國安據點都被中國滲透，應要促修 《保防工作法》。行政院副院長林錫耀則回應，中國確實滲透情況令人擔憂，政院會交代法務部研修 《保防工作法》。

對於保防法的態度，總統府發言人林鶴明表示，「過去很多事件，讓我們覺得這部分的重要性」，強化國土保防、安全的相關作法，防止其他勢力惡意的傷害國人與國家安全，是目前各民主國家致力的方向，至於這些工作的推動，由相關部門依其權責來規劃。

林鶴明指出，有關《保防工作法》的草案，目前仍在擬定中，尚未經過報行政院院會核定。至於總統府是否支持此項法案？林鶴明表示，必須等到部會草案出來之後，再有進一步說法。

民進黨中央發言人張志豪表示，任何法案都要經過周詳的研議跟討論，黨中央尊重黨團的討論跟決定。

民進黨中常會，民進黨發言人張志豪轉述，行政院報告時，副院長林錫耀提到退休將領一事指出，去年此事發生，社會觀感非常不佳，民情激憤；因為過去的法制規範不足，僅對擁有國家機密人員有基礎規範，政院初步討論後，擬在兩岸人民關係條例下，增定相關規範。

至於內容，林錫耀說，過去最長僅有3年管制規範，未來超過3年，仍須申報；至於規範對象，凡是政務副首長或中將以上都將是規範對象。規範行為包括，凡是中共領導人主持的慶典活動，都不能參加；且不能向中共政權的旗徽歌唱頌，必須維護國家尊嚴。

據轉述，陳明文對於行政院提到，要將加強規範退役中將赴中一事，表示力挺，認為黨應該全力支持。

陳明文接著強調，國內很多國安據點都被中國滲透；應要促修 《保防工作法》 ，否則對台灣整體國家安全相當嚴重，他也提醒這部分應該要慎防。

據轉述，林錫耀則附和，行政院會交代法務部研修，因為中國滲透情況確實令人擔憂。

(中時)