趁前女友Baby不在上《跑男》？ 陳偉霆大方說...
女星Angelababy今年1月生下愛子「小海綿」後，便暫時缺席《奔跑吧》（原名：《奔跑吧兄弟》、簡稱跑男）第5季的錄製，待身體狀況恢復後，就會再次回歸。而她暫退節目期間，前男友陳偉霆剛好擔任嘉賓，引來外界揣測是否趁Baby休假時現身。
陳偉霆過去曾和Angelababy傳出4年情，且被捕捉兩人腰上有相同的十字架紋身，被認為是「愛的刺青」，直到後來Baby和黃曉明相識相愛，這段戀情便不了了之。而日前Baby坐月子期間，陳偉霆才參與《奔跑吧》錄製，對此，他大方回應：「其實從第一季開始他們已經請我上節目，我也很想支持，這次終於排上了檔期。大家當是娛樂新聞這麼看了，至於合作機會自己沒刻意迴避。」
另外，除了陳偉霆，他的前女友蔡卓妍（阿Sa）近日也上《跑男》，網友對此更打趣虧「趁Baby不在，《跑男》解鎖了」，引發不少討論。
(中時電子報)
關鍵字：陳偉霆、Angelababy、跑男、奔跑吧
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