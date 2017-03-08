WBC》荷蘭擋路 1988漢城奧運最痛！
台灣在17世紀曾被荷蘭統治，即使是國人最自豪的「國球」棒球賽場，荷蘭也多次讓中華隊踢到過鐵板。遠從1988年漢城奧運，最近到前年的世界棒球12強賽，中華隊都在首戰不敵荷蘭，導致最後無緣晉級。
1988年漢城奧運對資深棒球迷來說，是個不好的回憶。在那個尚未開放職業球員參加國際賽的年代，中華隊擁有「棒球先生」李居明、吳復連、王光輝、江泰權、曾智偵、黃平洋等好手，幾乎就是兩年後成立中華職棒的骨幹。
那一支在不少球迷心中的夢幻陣容，幾乎只少了當時加盟日職讀賣巨人的「亞洲巨炮」呂明賜，且在1986年的世界盃打敗過「紅色閃電」、打出並列第2的佳績，而該屆賽事荷蘭5勝6敗僅獲第9。結果漢城奧運首戰，中華隊就以1比6不敵荷蘭，接著連續輸給日本、波多黎各，無緣4強。
隨後中華隊在重要的國際大賽多能擊敗荷蘭，包括2001年世界盃8強，與上屆經典賽預賽，都在地主球迷加持下獲勝。直到前年底的世棒12強賽，先發左投陳冠宇前2局就失掉4分，讓中華隊以4比7不敵荷蘭，在台中洲際球場吞敗。
郭泰源也是前年12強賽的中華隊總教練，今戰荷蘭不僅攸關晉級希望，也要討回公道。然而荷蘭打線堪稱隊史最強，擁有紅襪波格特、天使西蒙斯、金鶯史構普、洋基桂格瑞斯、遊騎兵普洛法，以及日職單季全壘打紀錄保持人巴倫汀坐鎮，也是中華隊投手群歷來對決荷蘭打線的最艱困考驗。
(中時電子報)
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