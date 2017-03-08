國際基甸會蒞臨澎湖 勉勵學子樂觀進取

為推廣生命、心靈教育成長，國際基甸會中華民國總會澎湖支會每年都蒞澎到各學校、機關辦理生命教育課程講座，8日分別前往澎湖科技大學、澎湖高級海事水產職業學校等校進行演講，並贈送師生800本聖經。縣長陳光復專程到場聆聽，並勉勵學子以樂觀、積極進取的態度，創造充實而快樂的人生。

基甸會今年度在澎湖的巡迴演講邀請到華人心理治療基金會諮商心理師洪偉凱，主講「壓力調適與情緒管理-量身訂做的正向心裡學」，以正向心理學角度教導學子如何減壓、處理負面情緒，放鬆轉化壓力，創造巔峰狀態，短短兩個小時課程中，同學們在輕鬆的氛圍下，學習放鬆內心累積壓力，獲益良多。會中，基甸會也贈送聖經給學生們，希望學子藉由閱讀聖經，領略智慧的言語，在人生道路上受到啟發。

陳光復感謝基甸會長期致力社會公益的付出與奉獻，尤其跨海到澎湖辦理多場演講，與學生們溝通及交流，讓他們獲得正面能量及心靈寄託。

陳光復表示，現代社會人們承受了許多事業、感情、升學等壓力，因此，如何紓解壓力，掌握及表達情緒是很重要的課題，他勉勵學子以樂觀、積極的正向態度，面對人生道路的挑戰，創造快樂真實人生。

基甸會9日、10日及15將分別前往湖西國中、西嶼國中、白沙國中、中正國中及馬公國中辦理演講，期能讓學生聽演後能瞭解自我，改善負面情緒，增進生理與心理健康。

(中時)