312植樹節將至 贈樹苗又加開樹木診所
為響應312植樹節，林務局新竹林區管理處8日以「植樹護林 守護台灣」主題，上午9點在新竹處大門口及所屬工作站，民眾憑發票前往，即贈送杜鵑、重瓣梔子花及茶花等近5000株苗木，現場雖天氣陰雨，一早不到7點，就有大批民眾前往排隊，不到半小時全部索取完畢。
新竹林區管理處表示，募集發票將捐贈給「創世社會福利基金會」，若錯過今日的贈苗活動，12日當天觀霧、東眼山、滿月圓及內灣林業展示館，也將辦理贈苗活動。
另梧桐基金會9日上午10點，在新竹火車站前站，設置臨時「樹木診所」，民眾可攜帶自家樹苗或拍攝樹苗照片，在現場供樹木專家診斷，並同時開放認養樹苗，包含台灣樹蘭、呂宋毛蕊木、火筒樹、台灣相思樹及菲律賓樟等種類共1000株，1人限領取2株，送完為止。
(中時)
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