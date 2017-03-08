清明前公墓頻失火 議員質疑「燒光免除草」

清明掃墓季將屆，大甲鐵砧山公墓突竄無名火，市議員李榮鴻質疑「有人蓄意縱火，節省人工除草成本！」（王文吉攝）

清明節將屆，台中市多處公墓頻傳火警，大甲鐵砧山南邊日前也因公墓失火，延燒整座山頭，市議員李榮鴻質疑「有人蓄意縱火，意圖燒光野草就不必清理，政風及檢調單位應徹查。」另有民眾投訴，鐵砧山國軍紀念碑的青天白日12道光芒消失了，懷疑遭人故意破壞。

民眾向市議員李榮鴻投訴，本月6日至鐵砧山軍人公墓掃墓，竟發現「忠靈祠紀念碑」上方的國徽居然變成飛碟，認為對軍魂是極大侮辱。民政局解釋，國徽是因去年10月艾利強颱來襲吹壞，將盡速修繕，恢復原樣。

市府每年發包公墓環境清潔標案，需在清明節前完成，但李榮鴻爆料指出，台中市多處公墓最近接二連三失火，墓地被燻黑，對先人非常不敬，而野草被燒得精光，承包廠商就不必清理，其中原因讓人質疑不單純，政風及檢調單位應該查明，並嚴防公墓火災再度發生。

(中時)