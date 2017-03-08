清明前公墓頻失火 議員質疑「燒光免除草」
清明節將屆，台中市多處公墓頻傳火警，大甲鐵砧山南邊日前也因公墓失火，延燒整座山頭，市議員李榮鴻質疑「有人蓄意縱火，意圖燒光野草就不必清理，政風及檢調單位應徹查。」另有民眾投訴，鐵砧山國軍紀念碑的青天白日12道光芒消失了，懷疑遭人故意破壞。
民眾向市議員李榮鴻投訴，本月6日至鐵砧山軍人公墓掃墓，竟發現「忠靈祠紀念碑」上方的國徽居然變成飛碟，認為對軍魂是極大侮辱。民政局解釋，國徽是因去年10月艾利強颱來襲吹壞，將盡速修繕，恢復原樣。
市府每年發包公墓環境清潔標案，需在清明節前完成，但李榮鴻爆料指出，台中市多處公墓最近接二連三失火，墓地被燻黑，對先人非常不敬，而野草被燒得精光，承包廠商就不必清理，其中原因讓人質疑不單純，政風及檢調單位應該查明，並嚴防公墓火災再度發生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。