大同國小「雲遊學」 上課方式好比《綜藝玩很大》
走出教室，雲遊學習更有效率！台南東區大同國小日前辦理「雲遊學平台」研習，種子教師團隊結合學校特色及雲遊學平台功能，設計闖關活動，參加老師需在有限時間，以解謎方式完成所有關卡闖關，老師一致推崇，透過此設計，提升孩子團隊合作、培養解決問題能力。
有別於多數傳統闖關活動，以行動載具執行的設計，可將闖關過程或結果上傳雲遊學平台，關卡設計巧妙結合語文、資訊、閱讀等課程，在闖關過程中，認識圖書資訊系統的使用、利用數位母語看板學習母語、擴增實境書籍閱讀體驗、鐵道遊學地圖密室逃脫闖關及英語闖關等，讓課程能玩出新的創意與精采。
李怡萍老師說，這樣的上課方式非常有趣，好像在參加目前最流行的《綜藝玩很大》節目，相信一定可以提高學習動機及成效。
雲遊學平台結合雲端科技與行動載具，提供課程經營協作、影音內容自製、戶外定位追蹤、學習社群互動等功能，不但可滿足家長與師生共學、分享、互動的需求，更能提高戶外教育的學習成效。
江家儀老師說，雲遊學可以運用在課業的預習及複習，透過平台有系統的內容建置，可以完整呈現師生的教學歷程，更可以將學生的學習成果上傳分享，讓孩子的表現，可以讓更多人看到。
校長黃佳麟指出，這是一次翻轉教育的案例，老師利用周三進修時間，共同備課，學習創新的教學模式，透過實境體驗，走出教室，以創新探索的方式學習，未來，將結合各領域及跨校共學，讓更多人能認識大同國小的特色。
(中時)
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