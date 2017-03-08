國民黨羅東鎮長民調 急踩剎車
國民黨宜蘭縣黨部原訂今天（8日）啟動「2018年羅東鎮鎮長擬參選同志預選專案暨民意調查」作業程序，率全國之先舉行民調，卻引發中央、地方不同調的爭議，組發會幹部更「提醒」宜蘭黨部提前民調，黨中央將祭出處分，縣黨部今天決定踩剎車，暫緩民調作業。
羅東鎮長林姿妙任期即將屆滿，計畫轉戰宜蘭縣長，國民黨內目前有議員陳鴻禧與吳秋齡兩人有意選鎮長，宜蘭縣黨部遂決定以民調作為「重要關鍵、決定性基礎」。
未料宜蘭縣黨部此舉，形同開第一槍，讓中央與地方作業不同調，組發會幹部擔憂，宜蘭提前啟動民調，豈不大亂？
國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮表示，原規劃8日啟動的民調程序，因適逢黨主席改選在即，各類相關作業程序尚未函頒確認前，為避免衍生爭議及程序上有未盡周延之處，決定暫緩實施。
(中時)
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