投85線都達明隧道通車 部落居民有安全回家的路
投85線道路災修工程，歷經約6個多月的施工已完工可通車，南投縣長林明溱會同議員廖文賢、仁愛鄉長江子信等前往會勘後，對明隧道工程品質表示滿意，附近都達等4個部落原住民因有個安全回家的路，居民們都笑呵呵。
投85線7公里處因蘇迪勒颱風，發生大面積坍方，道路中斷，雖經緊急搶通，但坍方處仍有崩滑危險；當時經林縣長多次實地會勘，知道該坍方路段原屬破碎地質，長期人為開發，造成水文改變，道路坡頂存在的張力裂縫，遇豪大雨就釀災，為維護鄉民安全，一勞永逸解決坍方影響交通問題，決定興建明隧道。
由縣府提出災修計畫，配合縣籍立委向中央爭取經費，順利獲公共工程會審通過，由公路總局補助興建明隧道，總經費4,290萬元，於民國105年5月開工，歷時6個多月完工，為使部落居民早日恢復生活，便利農產運輸，已預先開放通行，縣府將擇日再舉行通車典禮。
仁愛鄉都達村長洪光勇表示，投85線是都達、平和、平生部落及靜觀上、下部落4個部落重要的聯外道路，施設堅固明亮的明隧道，工期也提前完工，讓附近各部落居民回家的路更便捷、更安全，不用再忍受颱風斷路的威脅，居民都很高興，感謝縣府團隊的用心。
(中時)
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