幼苗也有保護色 興大學者揭斑葉成因

國立中興大學生命科學系與新加坡、美國學者組成的團隊，發現柏拉木幼葉的白斑是提高存活機會的秘密武器，斑葉形成的機制多達5種，其中有2種為首次發現的斑葉成因。

興大生科系教授許秋容和副教授簡麗鳳、新加坡教授楊格（Jean W. H. Yong）、美國教授齊森（Peter Chesson）、興大生科系研究生陳運萱、包尚弘、劉鑑緯與台大博士生吳和為。

團隊歷時3年多，針對柏拉木的葉片結構做深入研究，加入產於東南亞的二種斑葉植物（蜂鬥草屬的Sonerila heterostemon和彩葉孔雀薑Kaempferia pulchra）輔助探討斑葉的機制。

許秋容表示，植物自然形成斑葉的成因與色素相關(化學色) 或與結構相關 (物理色)。而柏拉木幼葉特殊處為白斑的形成多達5種機制共同作用，包含表皮細胞、細胞間隙、葉肉細胞、葉綠體變異和晶體。

其中晶體和葉綠體變異為新發現的斑葉機制。與其他斑葉植物多僅有一或二種機制呈明顯對比。她補充，這些機制多是物理性的，數種機制共同作用似有加強效果，可使斑紋更加顯眼。

比較柏拉木無斑幼苗的綠葉和斑葉的白色區與綠色區的葉表特性，亦發現到許多差別，包含厚度、氣孔和毛狀物等。有趣的是斑葉綠色區的光合作用表現竟然顯著高於綠葉，可能有彌補斑葉白色區光合作用略低的作用。

此研究主要為陳運萱的論文，他在野外調查得知柏拉木有斑和無斑的小苗可緊鄰分佈，近一半的幼苗為有斑型。相較於秋海棠植物的斑葉多持續到成株，柏拉木的斑葉僅出現在幼苗期，是一種「幼年期斑葉」。

這種白斑可提供視覺訊號，而白斑與其中心茸毛細胞內的晶體，可嚇阻草食動物達到防禦作用，所以柏拉木的幼年期斑葉具有演化適應的意義。而吳和為多年前在辜嚴卓雲植物保種中心實習時，即曾觀察到孔雀薑斑葉白斑區的晶體，因而共同發現晶體機制。

許秋容提醒山友，不要為了柏拉木有美麗的斑葉而採摘種植，因為它們很快就會「轉大人」，斑紋會隨之消失。1060308

(中央社)