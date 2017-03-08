張炎憲全集募印計畫 蔡總統允全力支援

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吳三連台灣史料基金會正在進行前國史館館長張炎憲全集的募印計畫，總統蔡英文今天表示，大家非常感謝張炎憲對台灣的貢獻，若基金會遇到任何困難，黨會以全黨之力支援。

張炎憲是台灣社社長、前國史館館長，長期著力二二八事件口述研究調查，張炎憲2014年在美國進行口述歷史資料蒐集時，心肌梗塞送醫宣告不治，享壽67歲。

吳三連台灣史料基金會與張炎獻的學生集結張炎獻生前所發表的論文、手稿，整理後出版「治史起造台灣國張炎獻全集」，目前正在進行募印計畫。

民主進步黨今天下午的中常會邀請吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民以「傳承與彰顯：張炎憲教授逝世三週年全集發行計畫」為題進行專案報告。發言人張志豪會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後的裁示。

蔡總統表示，很高興吳三連台灣史料基金會承擔張炎憲老師紀念全集發行的責任，「這本來是我們應該大家要來替張炎憲老師做的事情。」

蔡總統說，針對發行計畫，她相信以全黨之力應該都可以來處理，所以基金會遇到任何困難，黨會全力來支援，張炎憲對台灣社會的貢獻，大家都非常的感念，「這是我們應該替他做的，更是為了世世代代的台灣人應該做的事情。」

蔡總統也向出席中常會的張炎憲遺孀致意，表示民進黨在張炎憲指導之下成長，她要再一次的表達全黨感謝。1060308

(中央社)