張炎憲全集募印計畫 蔡總統允全力支援
吳三連台灣史料基金會正在進行前國史館館長張炎憲全集的募印計畫，總統蔡英文今天表示，大家非常感謝張炎憲對台灣的貢獻，若基金會遇到任何困難，黨會以全黨之力支援。
張炎憲是台灣社社長、前國史館館長，長期著力二二八事件口述研究調查，張炎憲2014年在美國進行口述歷史資料蒐集時，心肌梗塞送醫宣告不治，享壽67歲。
吳三連台灣史料基金會與張炎獻的學生集結張炎獻生前所發表的論文、手稿，整理後出版「治史起造台灣國張炎獻全集」，目前正在進行募印計畫。
民主進步黨今天下午的中常會邀請吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民以「傳承與彰顯：張炎憲教授逝世三週年全集發行計畫」為題進行專案報告。發言人張志豪會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後的裁示。
蔡總統表示，很高興吳三連台灣史料基金會承擔張炎憲老師紀念全集發行的責任，「這本來是我們應該大家要來替張炎憲老師做的事情。」
蔡總統說，針對發行計畫，她相信以全黨之力應該都可以來處理，所以基金會遇到任何困難，黨會全力來支援，張炎憲對台灣社會的貢獻，大家都非常的感念，「這是我們應該替他做的，更是為了世世代代的台灣人應該做的事情。」
蔡總統也向出席中常會的張炎憲遺孀致意，表示民進黨在張炎憲指導之下成長，她要再一次的表達全黨感謝。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。