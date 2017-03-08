因應北韓威脅 專家：美日韓可整合防禦
北韓最新一次飛彈試射展現其精準發射多枚中程彈道飛彈的能力。專家表示，美日韓三國可以整合防禦系統，降低北韓的飽和攻擊威脅。
路透社報導，北韓遭禁的飛彈研發項目取得進展，也引起日本關注。了解政府想法的消息人士表示，使用大量飛彈進行「飽和」式攻擊，可能壓垮日本現已極度擴張的防禦能力。
「Allsource Analysis」公司戰略顧問、監控北韓的「北緯38度」（38 North）計畫投稿人白穆德斯（Joseph S. Bermudez）表示，北韓理論上有足夠發射器，能同時至少射出36枚不同型的彈道飛彈。
白穆德斯表示，為因應北韓威脅，南韓、日本與美國已建立多層次的不同飛彈防禦系統，可以一起操作以降低威脅。
除了新的終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），南韓還有愛國者3型（Patriot PAC-3）飛彈防衛系統，而日本正在升級自身的PAC-3，並考慮採購用於日本船艦的岸基神盾飛彈防衛系統。
北韓的舉動也讓日本進行關於薩德的討論，探討相較神盾系統，或許已在美軍運作的薩德系統是更易部署的選項。
此外，薩德精密的雷達，才是令中國大陸緊張的關鍵。據美國飛彈防禦署（MDA）資料，薩德的雷達「是世界上最大的可空運X波段雷達」。
一旦在南韓完成部署，1個薩德連隊理論上將能以自身的雷達，主動觀察與監控北韓以外、深入中國大陸領土的活動。（譯者：中央社陳亦偉）1060308
(中央社)
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