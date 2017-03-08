李元簇辭世 洪秀柱盼努力不讓前輩失望
前副總統李元簇今天辭世。中國國民黨主席洪秀柱表示非常難過、不捨。她說，也許李元簇不願看到黨今天淪落至此，「也許不想看就走了」，盼大家認真努力，不要讓前輩失望。
李元簇今天凌晨安詳辭世，享壽94歲。李元簇民國85年卸任後，就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。
洪秀柱下午在中常會結束前，對此發表談話。洪秀柱說，聽到這個消息非常遺憾難過與不捨，對於其高風亮節感到惋惜，希望中常委有空，可以到苗栗跟家屬致意。
洪秀柱說，中常會一開始為立院黨團幹部授證、慶祝婦女節，講這個事氣氛不太對。中常會今天討論黨代表選舉的候選人資格修改為1年，中常委與黨中央對此意見分歧，其中衍生出該如何處理人頭黨員問題，會中爭論不休。
洪秀柱說，李元簇不願意看到黨淪落到今天這個地步「也許他不想看，他就走了」，「如果我們今天好一點，也許他還會呷百二」，因此，國民黨要更認真、更努力，不要對不起這些前輩，不要讓他們失望。1060308
(中央社)
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