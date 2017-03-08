越南美少女MITU KAT 網友稱遊戲女神
越南美少女MITU KAT，因扮演過許多電玩角色以及外表美麗性感，最近受到當地遊戲玩家的關注，網友將她稱為「遊戲女神」。
越南遊戲媒體（gamek.vn）報導，MITU KAT真名叫做阮黎明竹（Nguyen Le Minh Truc），1992年出生，芹苴大學（Can Tho）畢業。
報導指出，MITU KAT 好幾年前就陸續奪得各種有關遊戲電玩角色和動漫Cosplay選美的頭銜，例如「天龍八部遊戲」選美冠軍、「Dook Angels」選美冠軍和「海賊王遊戲」Cosplay比賽第5名等。
MITU KAT也曾經扮演過若干越南歌星音樂MV中的角色，並受到好評。她目前是越南有名的Coser 兼照片模特兒，是當地網友受關注的藝人之一。
報導說，MITU KAT還是一個遊戲高手，具有相當厲害的電玩技能及線上遊戲的迅速升級能力，是許多遊戲玩家想要共同征服線上遊戲中挑戰的隊友。
MITU KAT外表被認為像是中國大陸藝人劉亦菲。
她表示，對Cosplay很有興趣，「每次扮演某一動漫角色，感到很高興與幸福」。
她說，她的最大夢想是成為越南職業Coser，能夠與各國Cosplay愛好者交流及帶來新鮮感。1060308
(中央社)
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