陶子浴室愛愛被抓包 李李仁尷尬被兒子問…

陶晶瑩夫妻倆某次在浴室愛愛，興致正高，竟被8歲兒子抓包，瞬間陷入尷尬之中。(中時資料照片)

陶晶瑩去年卸下《大學生了沒》主持棒，到現在終於邁開腳步，即將推出新節目《女人234》，今她出席節目記者會，透露將在節目上談兩性關係，尺度會很開，接著立刻「示範」，在現場大聊與老公李李仁之間的好感情與情趣生活，自曝跟老公親熱，竟被兒子撞見的糗經驗。

陶晶瑩新節目記者會，找來阿KEN當主持人，據《自由時報》，陶子立刻爆料，表示阿KEN曾送她跳蛋當禮物，但被她拒絕，一來她拒絕侵入式玩具，二來：「沒有人可以取代我老公」，證明兩人結婚12年至今，仍如新婚般甜蜜，此外，陶晶瑩更透露，兩人有孩子之後，親熱時都會特別小心，除了挑孩子不在的時間以外，也會特別鎖門，但仍有「意外」發生。

她表示跟老公親密，一直都很小心謹慎，但某次夫妻倆在浴室愛愛，她先掐了李李仁的屁股，而老公正要「回手」時，廁所的門竟然開了，闖進來的是8歲的兒子，而且竟然語出驚人地說：「我看到囉！你剛剛是不是要掐她哪裡？」，讓兩人瞬間尷尬，趕忙跟人小鬼大的兒子解釋！

(中時電子報)