WBC》林晨樺傳一壘失誤 葉君璋：守備狀況少見

林晨樺昨役面對以色列傳球失誤導致失分。(資料照 中央社記者張新偉首爾攝)

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經典賽中華隊昨首戰以色列，7局上中華隊防守遇到一人出局滿壘危機，結果對放打者偷點，投手林晨樺拿球後，卻直接傳像沒人守備的一壘，結果對方瞬間拉開比分奠定勝基，教練葉君璋說，這種情況相當少見。

葉總說，如果林晨樺知道一壘沒有人，他一定也不會傳，過去比賽也很少會出現這樣的情形，昨天剛好碰到了，就只能當作一個學習，以後不要再犯就好。

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林晨樺今天受訪時也表示，被偷點有點嚇到，當下什麼情況都想過，就是沒想到會偷點，真的有嚇一跳。

林晨樺也提到，傳球時跟打者跑壘呈一直線，只看到跑壘的背影，感到相當懊惱，當下不應該丟。

(中時電子報)