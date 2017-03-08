截肢警遺憾沒求婚 警政署長「做球」補辦
新北市警員陳昭宏去年7月執行公務，遭酒駕犯撞斷腿，現截肢復健中，當時他新婚2個月，遺憾始終沒給妻子一個浪漫的求婚。今天婦女節，警政署長陳國恩率隊至醫院探視他，並與同仁布置浪漫的求婚場景「做球」給陳員，陳捧著花束，補給妻子一個夢寐以求的求婚誓詞，感動所有人。
陳昭宏拄著拐杖，行動仍有些不便，對著陳國恩等人感動地說：「如果沒有她，我可能走不到現在。曾經不被祝福的我們，心中不想留著遺憾。」陳妻紅著眼眶，收下花束；陳員替妻子戴上項鍊，陳妻則在眾人鼓譟下，深情地回答：「我願意！」
陳國恩說，陳員走過車禍截肢後大大小小手術、歷經吃力的復健，到現在能不須攙扶的行走，幾乎是以不可思議的驚人毅力撐了過來。看著他還略站不穩的身影，頓時明白，是什麼給了這個男人重新再站起來的力量。
陳國恩指出，身為一個警眷，生活中的驚嚇總是多於驚喜、沒有浪漫的過節、沒有早晚安的問候，默默的承受著名為獨立的寂寞。今天能看到陳員一圓當年沒實現的夢，補給妻子一個正式的求婚，著實為他們感到開心。也祝福他們在未來的日子裡，能夠互相扶持，幸福的走下去。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。