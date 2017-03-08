截肢警遺憾沒求婚 警政署長「做球」補辦

去年7月被酒駕犯撞斷腿截肢復健中的新北市警員陳昭宏（右），今天在署長陳國恩（中）見證下，補給妻子一個浪漫的求婚。（胡欣男翻攝）

去年7月被酒駕犯撞斷腿截肢復健中的新北市警員陳昭宏（右），今天在署長陳國恩（中）見證下，補給妻子一個浪漫的求婚。（胡欣男翻攝）

新北市警員陳昭宏去年7月執行公務，遭酒駕犯撞斷腿，現截肢復健中，當時他新婚2個月，遺憾始終沒給妻子一個浪漫的求婚。今天婦女節，警政署長陳國恩率隊至醫院探視他，並與同仁布置浪漫的求婚場景「做球」給陳員，陳捧著花束，補給妻子一個夢寐以求的求婚誓詞，感動所有人。

陳昭宏拄著拐杖，行動仍有些不便，對著陳國恩等人感動地說：「如果沒有她，我可能走不到現在。曾經不被祝福的我們，心中不想留著遺憾。」陳妻紅著眼眶，收下花束；陳員替妻子戴上項鍊，陳妻則在眾人鼓譟下，深情地回答：「我願意！」

陳國恩說，陳員走過車禍截肢後大大小小手術、歷經吃力的復健，到現在能不須攙扶的行走，幾乎是以不可思議的驚人毅力撐了過來。看著他還略站不穩的身影，頓時明白，是什麼給了這個男人重新再站起來的力量。

陳國恩指出，身為一個警眷，生活中的驚嚇總是多於驚喜、沒有浪漫的過節、沒有早晚安的問候，默默的承受著名為獨立的寂寞。今天能看到陳員一圓當年沒實現的夢，補給妻子一個正式的求婚，著實為他們感到開心。也祝福他們在未來的日子裡，能夠互相扶持，幸福的走下去。

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(中時)