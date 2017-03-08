浪漫來襲 白色情人節看展傳情意拿好禮
白色情人節(3/14)即將到來，源自日本的白色情人節為回應心意的重要日子。同樣來自日本的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，將於當日推出「情人節框住最愛的你」活動，邀請民眾攜伴看展拍照上傳臉書，不僅能傳達甜蜜情意，還能獲得展覽限定明信片。
邁向第17個年頭的日本數位藝術團隊teamLab，運用數位技術打造繽紛的光影世界，奇幻絢爛的作品帶給觀眾全新的視覺衝擊，吸引不少民眾結伴相揪朋友一同體驗。為增添情人節的浪漫氣氛，主辦單位特地在3月14日舉辦「情人節框住最愛的你」活動，當天只要在展覽現場與情人手持拍照框，合影上傳臉書並打卡，即可獲得展覽限定明信片，前20組參與活動者，更加碼送拍立得1張，要為情侶們帶來專屬2人的浪漫紀念。
高人氣的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」即將進入倒數階段，展覽將展出至4月9日，主辦單位呼籲民眾多多利用平日時間前往看展，避開人潮高峰，更多活動消息請至Facebook搜尋「teamLab.Huashan」。
展覽資訊
展覽時間：即日起至4月9日
展覽地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館
開放時間：週一至週日10:00~18:00
洽詢專線：02-6616-9928
FB粉絲團：搜尋「teamLab.Huashan」
(中時電子報)
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