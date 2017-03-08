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浪漫來襲 白色情人節看展傳情意拿好禮

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白色情人節到teamLab展製造浪漫回憶 框住愛人曬恩愛拿好禮
白色情人節到teamLab展製造浪漫回憶 框住愛人曬恩愛拿好禮！ (圖片／時藝多媒體提供)

白色情人節(3/14)即將到來，源自日本的白色情人節為回應心意的重要日子。同樣來自日本的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，將於當日推出「情人節框住最愛的你」活動，邀請民眾攜伴看展拍照上傳臉書，不僅能傳達甜蜜情意，還能獲得展覽限定明信片。

邁向第17個年頭的日本數位藝術團隊teamLab，運用數位技術打造繽紛的光影世界，奇幻絢爛的作品帶給觀眾全新的視覺衝擊，吸引不少民眾結伴相揪朋友一同體驗。為增添情人節的浪漫氣氛，主辦單位特地在3月14日舉辦「情人節框住最愛的你」活動，當天只要在展覽現場與情人手持拍照框，合影上傳臉書並打卡，即可獲得展覽限定明信片，前20組參與活動者，更加碼送拍立得1張，要為情侶們帶來專屬2人的浪漫紀念。

高人氣的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」即將進入倒數階段，展覽將展出至4月9日，主辦單位呼籲民眾多多利用平日時間前往看展，避開人潮高峰，更多活動消息請至Facebook搜尋「teamLab.Huashan」。

映入眼簾的花花世界，由〈花與人，不為所控卻能共生─度時如年〉呈現花朵一年四季的變化
映入眼簾的花花世界，由〈花與人，不為所控卻能共生─度時如年〉呈現花朵一年四季的變化，民眾佇足拍照留念。(圖片／時藝多媒體提供)

踏入〈水晶宇宙〉中，彷彿進到點點星光銀河，奇幻絢麗的宇宙光影讓人目不轉睛
踏入〈水晶宇宙〉中，彷彿進到點點星光銀河，奇幻絢麗的宇宙光影讓人目不轉睛。All Content © teamLab Inc.

展覽資訊

展覽時間：即日起至4月9日

展覽地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館

開放時間：週一至週日10:00~18:00

洽詢專線：02-6616-9928

FB粉絲團：搜尋「teamLab.Huashan」

(中時電子報)

關鍵字：teamLab特展展覽
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