旅歐大陸學者稱「窮台」是對台新策略

兩岸變化國際矚目，中國大陸學者今天在比利時分析指出，大陸對台政策已有改變，新政策不再是讓台灣富，而是要讓台灣窮，謀求台灣更依賴中國。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前公開宣稱，「台獨之路走到盡頭就是統一」，但是那樣的統一方式，一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。

政府決策高層對此表示，自總統蔡英文上任以來，政府對陸方一直抱持最大的善意，秉著不挑釁、沒有意外的原則處理兩岸事務，但張志軍近日受訪時，「對台灣出言恐嚇，充滿惡意，非常不得體」。

兩岸情勢變化受到國際矚目，布魯塞爾中國與歐洲問題研究院中方院長宋新寧今天在歐盟亞洲事務研究中心（European Institute for Asian Studies, EIAS）「川普總統對東北亞的影響」研討會時，對現場來自歐洲媒體及相關研究人員表示，大陸對台政策已有改變。

宋新寧說，中國大陸的政策很清楚，就是阻止台獨，不獨就沒問題。除此之外，中國大陸對台政策也已改變，他指出，「新政策不再是讓台灣富，而是要讓台灣窮，這樣台灣會更依賴中國。」

會後宋新寧接受中央社記者訪問時，進一步說明他這項看法是來自中國大陸現在有股很強的聲音，認為陸方與台灣經濟關係已經達到這種（緊密）程度了，在兩岸關係上，反而是「如果台灣經濟出麻煩，會讓中國大陸有好處」。

他說，陸方學界不少人認為，兩岸貿易已經達到高額逆差，「但即使再給台灣經濟優惠，台灣也不會買中國大陸的帳（指不領情）」。而且台灣若干支持綠營的人士「跑來大陸掙錢（賺錢），掙完錢後還是綠的」。

關於美國總統川普上台後是否會對中美台關係帶來改變？宋新寧認為，不會有什麼大改變，美國對中國大陸有一中政策和三個公報，但另一方面也有台灣關係法，美國本身已經對兩岸採取平衡作法，這樣做對美國最有利，他不認為川普會打破。1060308

(中央社)