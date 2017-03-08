故宮：未曾考慮以至聖先師為展名

有媒體指出故宮在7月辦的「萬世師表－書畫中的孔子」展覽，要更名為「至聖先師」，故宮今天發新聞稿回應，確切展名仍在討論中，未曾考慮以至聖先師為展名。

「聯合晚報」報導指出，國立故宮博物院展覽也要「轉型」，故宮7月排定「萬世師表－書畫中的孔子」展覽，因部分民眾質疑「孔子與台灣關聯」，故宮院長林正儀為避免產生對立表示，不排除拿掉「至聖先師」四字。

不過故宮傍晚以新聞稿回應，故宮原定以「儒者哲思」為展覽名稱，現暫定為「萬世師表—書畫中的孔子」，確切展名仍在討論中，未曾考慮以「至聖先師」為展名，展覽內容則以與孔子相關之書畫典藏為基礎。

另外故宮也回應，至於「于右任書法展」，由於于右任在藝術界確有其成就與地位，在博物館專業上，故宮將跳脫政治意識型態，以藝術文化、美學欣賞觀點呈現相關文物。

故宮表示，未來故宮將在既有典藏中尋求突破，引入當代多元觀點，透過文化的重組與建構規劃各項展覽，順應策展脈絡及其故事性，訂定呼應內容、吸引觀眾之展覽主題名稱，並積極地參與社會，創造與公眾的關係。1060308

(中央社)