兩蔣日記爭議 國史館提多方案解決

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為確認「兩蔣日記」的所有權與管理權，國史館與蔣家後代蔣友梅等10多人訴訟；國史館今在法庭上提出透過司法互助等方法，釐清這批在美文物，是否與館方所列的文物清單相符。

國史館也說，希望能用更有效率的方式，追回國家文物、節省司法資源，讓本案盡速審結，也不排除請故總統蔣經國媳婦蔣方智怡出庭作證。

國史館表示，兩蔣日記中夾雜的公文書，屬中華民國所有，應交給國史館管理。另外，兩蔣日記中非屬兩蔣任職總統期間日記，為兩蔣個人所有，國史館經保管人蔣方智怡贈與而取得保管權。

然而，這起訴訟案件源於蔣方智怡將日記交給美國史丹佛大學胡佛研究所保管，但蔣友梅等人認為，日記所有權為蔣經國繼承人共有。美國胡佛研究所擔心日記所有權會遭相關人提告，因此對可能主張日記所有權的關係人全部提告。

為此，國史館向美國法院聲請將訴訟移回台灣進行，美國法院同意，國史館便在台北地方法院提出民事訴訟。

台北地院今天再次開庭審理此案，大部分的蔣家後代已和解，少部分蔣家繼承人請求國史館，證明館方所列文物清單，與美國史丹佛胡佛研究所那批文物相符。

國史館委任律師解釋，兩造可先行同意將所有文物自史丹佛大學取回勘驗；或可透過司法互助方式，向史丹佛大學詢問當初兩蔣文物的清點過程、勘驗；或者是委由美國律師去史丹佛勘驗文物，勘驗結果在美國公證後再交由台灣外交單位做認證等。

蔣友梅的委任律師則說，在這個案件中，史丹佛大學是原告，所以是否適合協助調查證據，會有利益衝突的。

但到底要用何種方式來進行「確認」，法官當庭並未裁示；法官庭末諭知，訂5月3日下午續行開庭審理。1060308

(中央社)