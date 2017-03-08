屏科大研發遙控農用噴藥車 安全省人力

國立屏東科技大學生物機電系研發遙控式農用噴藥車，不需用人力背負噴藥桶，不但可解決人體曝露在農藥環境問題，也可解決農村缺工問題。

遙控式農用噴藥車，由生物機電系教授苗志銘指導助理鄭仁勝研發。

鄭仁勝表示，傳統小面積栽種的農田，農用噴藥方式大多以人力背負噴藥桶進行田間噴藥工作；大面積噴藥則採用小貨車搭載高壓噴霧機用拉管方式進行噴灑作業，農村人力老化，再加上國人健康意識抬頭，沉重又有礙健康的噴藥工作，很難找到工人願意從事。

鄭仁勝所研發的噴藥車作業系統，主要由噴藥桿組、噴藥幫浦與遙控控制系統 (包括起動、前進、後退、舉升、噴藥、停止等)所組成，水泥地及泥土地都能行走，最小迴轉半徑約為1.5公尺，最大行走坡度達30度左右，除了噴霧壓力可調整外，噴藥車在噴藥作業時可選擇前進或後退噴藥兩種模式。

苗志銘說，遙控噴藥車可以透過手機、平板遠端遙控，另外還有感測器可收集植物生長光度、溫度、濕度等數據，改變過去農民用目測、憑經驗的方式，以數據分析進行病蟲害防治等田間管理，提升作物品質與產量。

苗志銘表示，噴藥車除能用於一般田間也可用於溫室，一些高經濟作物如洋香瓜、葡萄、小番茄等，施藥作業頻繁，且栽培環境類密閉環境，很適合用，遙控式農用噴藥車的動力是來自純電力，不會有空氣污染的問題。

苗志銘表示，目前研發的機型為雛型機，感測模組成本約新台幣2000元，而車體則為40萬元，未來改良完成後技轉給廠商，量產後的價格會更便宜。1060308

(中央社)