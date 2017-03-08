翻轉城鄉落差 台中大安區數位機會中心揭牌
為翻轉城鄉數位落差，台中市府教育局配合教育部「偏鄉數位應用推動計畫」設置數位機會中心，上午在大安區海墘社區舉行揭牌啟用儀式，提供偏鄉民眾學習資訊知識與上網，並有多元免費課程，也供學生課業輔導活動使用。
揭牌儀式邀請教育部及市府教育局秘書室專員李昭賢、吳議員敏濟、李議員榮鴻、大安區海墘國小校長藍同利及大安區農會蔡總幹事建宗等人出席，大家紛紛為社區的教育新活力據點獻上深深的祝福，也承諾持續給予更多的資源與協助。
教育局局長彭富源表示，大安數位機會中心位於大安區海墘社區活動中心2樓，斥資91萬元設置15套電腦桌椅、無線上網系統、雙向電腦廣播教學系統等科技設備，建立在地化的數位學習環境。
大安數位機會中心本月將開設第一堂電腦課程，課餘時間亦能提供社區學生進行課業輔導活動，此外，每星期一、五、六上午8時至下午5時，及星期三下午1時至晚上9時，開放民眾免費進場使用電腦設備。
(中時)
關鍵字：偏鄉數位應用推動計畫、大安區數位機會中心
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。