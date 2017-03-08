翻轉城鄉落差 台中大安區數位機會中心揭牌

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大安數位機會中心上午舉行揭牌啟用儀式。（王文吉攝）

台中市偏鄉大安區設置數位機會中心，已有社區婦人搶先體驗，使用電腦設備。（王文吉攝）

為翻轉城鄉數位落差，台中市府教育局配合教育部「偏鄉數位應用推動計畫」設置數位機會中心，上午在大安區海墘社區舉行揭牌啟用儀式，提供偏鄉民眾學習資訊知識與上網，並有多元免費課程，也供學生課業輔導活動使用。

揭牌儀式邀請教育部及市府教育局秘書室專員李昭賢、吳議員敏濟、李議員榮鴻、大安區海墘國小校長藍同利及大安區農會蔡總幹事建宗等人出席，大家紛紛為社區的教育新活力據點獻上深深的祝福，也承諾持續給予更多的資源與協助。

教育局局長彭富源表示，大安數位機會中心位於大安區海墘社區活動中心2樓，斥資91萬元設置15套電腦桌椅、無線上網系統、雙向電腦廣播教學系統等科技設備，建立在地化的數位學習環境。

大安數位機會中心本月將開設第一堂電腦課程，課餘時間亦能提供社區學生進行課業輔導活動，此外，每星期一、五、六上午8時至下午5時，及星期三下午1時至晚上9時，開放民眾免費進場使用電腦設備。

(中時)