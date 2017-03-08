考試院年金公聽會滋事 退休少將等6人遭函辦

文山一警方今函辦考試院滋事的6名退伍軍人。（曾薏蘋攝）

警方今動員400警力，但0人到場抗議。（曾薏蘋攝）

考試院7日舉辦年金改革公聽會，未獲邀的退休少年繆德生等6人前往要求列席，後被安排到2樓電腦室看螢幕轉播，繆等不滿這種安排，9時45分衝往4樓會場抗議、滋事，公聽會因此中斷，文山一警分局今傳辦繆等6人，全案依違反社會秩序維護法函辦。

警方表示，到案的繆德生、楊思聖均為退役軍人，沒有幫派背景，到案後表示無意鬧場，只是覺得年金改革公聽會，竟然沒有邀請軍方任何代表，他們覺得十分不平，會有動作，就是希望政府能重視退役軍人權益，警方偵訊後，將6人移送台北地方法院簡易庭裁處。

繆等人昨天滋事後，警方今天加倍動員近400名警力，將考試院層層包圍，但結果無人到場抗議，連站2天，讓不少員警私下怨聲載道，認為最近的抗議，常常看到來者不到10個，警察卻動員100、200個，根本不成比例，而這種勤務越來越多，「大家都快累垮了！」

(中時)