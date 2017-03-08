感謝警職女性辛勞 三峽分局長致贈玫瑰花

今天是婦女節，三峽分局長張錦成特別致贈玫瑰花給分局女性員工，感謝這些警職女性的辛勞。（陳俊雄翻攝）

今天是婦女節，三峽分局長張錦成為了感謝所屬各單位女姓員警、工友、志工們辛苦的付出，特別於下午2時30分許前往分局各辦公室，致贈玫瑰給女性員警、工友們表達祝賀，女性同仁們對於分局長的貼心，均感動萬分。

張錦成祝福每位女性同仁，健康、美麗、心想事成，收到分局長熱情祝福的同仁們均備感窩心。

張錦成表示，一般職業婦女要兼顧事業與家庭就足以令人傷透腦筋了，更何況是擔任警職的女性。三峽分局女性同仁平日不僅身兼母職，更能堅守工作崗位，工作上都有優異卓著的表現，家庭生活亦能妥適兼顧，將現代女性堅強的一面與才華，展露無遺，值得接受全體同仁致敬。

(中時)