停經婦反覆點狀出血 醫檢子宮內膜癌
台中55歲張婦已停經2年，近來突然反覆出現類似月經的點狀出血，經光田綜合醫院以超音波檢查，確認子宮內膜厚度正常，進一步安排子宮鏡檢查，發現內膜有瘜肉，透過病理切片報告為子宮內膜癌第一期，經手術切除，不用做後續的放射線或化學治療，生活不受影響。
張婦停經後出現不正常出血，至光田綜合醫院求診，婦產部醫師林純如先以超音波檢查，發現子宮內膜厚度0.4公分，為正常範圍臨界值，經子宮鏡檢查，發現1顆長1.5公分、厚0.3公分，比花豆還薄的瘜肉，揪出癌症病灶。
張婦說，自己過去一直把生活重心投注在工作上，身體沒有重大病痛，更年期時也沒有太大的症狀，沒想到偶發的異常出血，竟然是癌症，非常感謝林醫師謹慎為她找到病因。
光田綜合醫院婦產部醫師林純如指出，女性子宮內膜厚度會隨經期、賀爾蒙分泌而增厚或變薄，常被作為評估子宮健康與否的參考，一般停經女性的子宮內膜正常值約在0.4公分內。
林純如表示，內膜癌典型症狀就是子宮不正常出血，通常都能早期發現、治癒，但癌細胞若侵犯子宮外的地方，癒後狀況就不太好了；她並提醒，許多婦女停經1年後突有出血，都會有再觀察看看的心態，曾有病人子宮內膜增生至正常值3至4倍厚才就醫，錯過黃金治療期。
許多婦人對子宮鏡檢查畏懼，林純如說，但其實子宮鏡就和照胃鏡一樣，在醫學科技進步之下，不適感越來越小也越來越便利，民眾不需要特別擔憂或害怕；重要的是，透過子宮鏡能確實檢視子宮內狀況，即時發現病灶。
(中時)
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