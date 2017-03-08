求財必拜紫南宮 年助5000清寒學子
南投竹山鎮紫南宮土地公婆，德澤遠播，不僅代繳竹山鎮全部國中、小學生學雜費，更擴及全縣弱勢家庭子弟，每年有5000多名學子受惠！南投縣長林明溱今（8）日赴紫南宮頒感謝狀給主委莊秋安表彰助學義舉。
今天上午，林明溱由教育處長李孟珍、及竹山鎮內的國中小校長陪同，感謝紫南宮長期對教育政策的支持；林明溱並表示，鹿谷鄉緊鄰竹山鎮，鄉親也希望能夠比照竹山鎮，受到紫南宮的照顧！
紫南宮對社會公益、關懷弱勢，不遺餘力；最初，針對社寮國中、社寮國小及中州國小學生提供助學補助，成為鄉里美談，更讓其他鄉鎮民眾羨慕不已！
莊秋安表示，弱勢家庭孩子的教育，常瀕臨資源匱乏、學習斷層的風險！而為發揚土地公婆慈悲為懷的精神，紫南宮將助學範圍，從社寮地區子弟，擴及全縣的弱勢學子，讓弱勢家庭不必為註冊費傷腦筋，學生可以安心就學。
而就林明溱提議，將鹿谷鄉國中小學，納入補助範圍部分；莊秋安表示，初估每年經費約100萬元，由於縣長的建議與土地公婆的精神相符，相信會獲得全體理監事支持，待管委會討論通過後，可望在下學期開始實施；未來，將視紫南宮的能力，將助學範圍擴大，讓更多學子在學習的路途上，沒有後顧之憂。
(中時)
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