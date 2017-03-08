中國女性企業家比例超三成 全球排名第八
證券時報網3日報導，萬事達卡首次發表全球女性創業者指數，該指數顯示，中國的女性企業家比例高達30.9％，全球排名第8位；中國女性創業者指數分值為61.3，全球排名第31位。
萬事達卡的研究顯示，中國女性不僅接受與男性相同程度的中高等教育，且在追求商業機會方面，也同樣不甘落後。資料顯示，在市場需要下進行「機會型創業」的中國女性與男性比例，分別為60.1％與64.7％；此外，中國女性在「知識資產與金融資產」這項考量要素上，同樣成績斐然達81.9，居全球第12名。.
(工商)
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