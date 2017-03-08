高醫3校友 先後獲聘國策顧問
高雄縣醫師公會榮譽理事長莊維周，獲聘國策顧問，總統府人事處長張秋元8日代表總統蔡英文頒發國策顧問聘書給莊維周；莊維周說，接受就是責任，「甘願做歡喜受」，努力當總統的耳目，不僅反映醫界意見，庶民百姓的要求，也會反映給總統，期盼小英總統的執政更平順，民調滿意度步步高升。
現年66歲的莊維周是婦產科醫師，畢業於高醫，是繼曾貴海、賴春生兩位國策顧問後，第3位獲此殊榮的高醫醫師校友。
其中莊維周和賴春生還是高醫醫學系第18屆的同班同學，賴春生是整形外科教授，曾任高醫副校長、小港醫院院長；曾貴海醫師則是第13屆學長，也是詩人、作家，並投身人權、教改及環保等社會運動；對高醫出過3名國策顧問，董事會今天也表示，與有榮焉。
莊維周於1982年以31歲出任高雄縣衛生局局長，為全國最年輕的衛生局長；1986年卸任後在鳳山區執業迄今，現任高雄縣醫師公會榮譽理事長、中華民國醫師公會全國聯合會常務監事。
頒證儀式在高市府鳳山行政中心舉行，高雄縣醫師公會理事長盧榮福、常務理事高維祥、高雄市副市長許銘春、高市衛生局長黃志中等人也出席觀禮。
莊維周說，獲聘國策顧問，榮耀也是責任，他將榮耀應歸功於高雄縣醫師公會所有理監事多年支持，若有一點成就，讓總統看到我們的努力，所以把榮耀要與所有理監事及會員分享。
至於責任，莊維周說，「甘願做歡喜受」，他承受國家麼大的名器，一定不負小英總統所託，努力當她的耳目，適時、忠實反映醫界及庶民的意見。
盧榮福讚莊維周為人正直敢言，深受醫界尊崇，獲聘國策顧問，實至名歸。
許銘春說，莊維周31歲出任高雄縣衛生局長，可說前無古人，可能後無來者，要超越他很困難，他醫術精湛，視病如親，是個好醫師，他長期投入醫療政策及公共衛生領域，這次受聘國策顧問，當之無愧。
(中時)
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