決策官員批張志軍 總統府:沒評論

決策高層官員昨天質疑，兩岸關係至今沒有起色，是大陸國台辦主任張志軍從中作梗。對此，總統府發言人林鶴明說，「沒有評論」，政府致力維持兩岸穩定的政策立場明確且一致。

決策高層官員昨天指出，大陸國台辦主任張志軍一席話，對台灣出言恐嚇、充滿惡意，不禁令人質疑兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗，「我們認為張志軍要負完全的責任」。

對於決策高層官員的發言，總統府發言人林鶴明今天說，「我們沒有評論」。

林鶴明指出，健全的兩岸交流，不應該設置任何政治前提，也不應該有不當的干擾，如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，並促進雙方在各領域有意義的發展及合作。

他說，「我國致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場明確且一致」。過去幾個月以來，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。1060308

(中央社)