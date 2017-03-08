擊退老人殺手肺炎 接種鏈球菌疫苗
台大醫院雲林分院今天表示，「肺炎」是老人的殺手、中壯年的高危險因子，呼籲接種鏈球菌疫苗，做好預防，進而擊退它。
台大醫院雲林分院舉辦「關懷長者，活躍老化—讓我們一起預防肺炎」宣導，院長黃瑞仁、胸腔內科主治醫師陳崇裕等，從臨床病例談肺炎的威脅、預防的重要性。
黃瑞仁指出，一名55歲家庭主婦有糖尿病、高血壓等慢性病史，因發燒、咳嗽有痰久久不癒，到院求診發現感染肺炎、合併心臟衰竭，經緊急治療才救回一命，後來持續治療4週才完全康復。
他說，由於年長者罹患肺炎通常症狀較不典型，不一定會出現發燒或感染的徵兆，常被忽略，一旦延誤就醫，小病恐拖成大病，增加治療難度，因此，避免威脅做好預防很重要。
陳崇裕指出，55歲以上雲林縣民，有7成罹患腎臟病、心臟病、糖尿病、肺部或肝臟疾病等慢性疾病，這些人罹患肺炎的風險是健康人的3倍，台大雲醫10名住院死亡患者中就有1名死於肺炎，具有高度威脅。
陳崇裕說，肺炎是老人的殺手、中壯年的高危險因子，尤其是雲林55歲至64歲以上罹患慢性病比例高居全國之冠，預防肺炎的工作更是重要。
黃瑞仁說，提高成人的的肺炎鏈球菌疫苗接種率、尤其65歲以上及慢性病患者，預期可大幅減少其威脅，提高長者的健康與生活品質。
黃瑞仁表示，台大醫院雲林分院積極爭取設置「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，期以促進年長者的健康照顧及預防失能，落實「在地老化」的目標。1060308
(中央社)
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