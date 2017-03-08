婦女節分享傑出女性故事 苗栗副縣長鼓勵女性堅持夢想
苗栗縣政府於38婦女節，邀請5位在各行各業有傑出成就的女性，在頭屋明湖水漾會館分享生命的故事，副縣長鄧桂菊與縣長夫人蔡麗卿也與會交流，並連署鼓勵女性堅持夢想，以自信和毅力大步向前，開創美麗人生。
山城女性過去一直給人堅毅剛忍的印象，隨社會進步，女性能自由發揮所長，在各行業撐起半片天。社會處上午在「Women（我們）讚放光彩」分享會，邀請創業有成的何秀珠、彭麗貞、陳怡如、劉菊英及山路女運將葉莉涓，交流彼此打拚逆轉人生的故事。
小個子的女運將葉莉涓，每天開著比自己高近2倍的貨車送貨，從竹南到新竹司馬庫司部落，往返近200公里，獨力拉拔4名幼子。曾獲神農獎的彭麗貞，在大湖薑麻園經營民宿、餐廳及觀光農場，也樂於提供經驗分享。老家藝文咖啡廳創辦人陳怡如，則透過咖啡、烘焙與藝文空間的展演，讓藝術更貼近生活。
原籍馬來西亞的何秀珠，嫁來台灣18年，因丈夫失業、罹癌，一肩挑起家庭重任，投入手工豆腐創業路，和婆婆成功經營養生豆腐、豆干。創立珍豬客家精饌的劉菊英，失婚後到市場賣豬肉及滷豬腳，養大3個孩子，學習行銷、參加廚藝美食競賽獲獎無數。
(中時)
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