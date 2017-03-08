向湯德章致敬！ 312尋訪正義與勇氣之路
3月13日是湯德章律師殉難70週年，台南市文史協會與國立台灣文學館合作，12日下午將帶領民眾尋訪「正義與勇氣之路」，紀念在228事件中為人權犧牲的湯德章，13日上午10時，將至湯德章紀念公園銅像前追思致敬，實地追履湯德章生前足跡，傳承湯德章的精神。
曾參與「湯德章紀念公園」」設立的台南市文史協會表示，70年前的313，是人權律師湯德章在今日湯德章紀念公園，遭到槍決的犧牲、受難日。
目前佇立於湯德章紀念公園的湯德章銅像，是台南市文史協會會員、雕塑家邱火松作品，1998年228前夕，他將湯德章銅像贈予台南市政府，而台南市府於紀念228事件逾50周年之際，也決定將「民生綠園」更名¬為「湯德章紀念公園」。
今年，各級政府、民間社團、學生團體，辦理許多紀念活動，促進轉型正義的真正落實。台南市文史協會與台灣文學館，也將於湯德章先生受難日的前夕，合辦向湯德章先生獻花致敬、踏查活動，由台南市文史協會連風彥¬理事長帶領，協會顧問陳奮雄老師專題¬演講「湯德章其人其事」。
「312尋訪正義與勇氣之路――紀念人權律師湯德章」活動採預約報名，詳情可查詢協會臉書粉絲頁。
(中時)
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