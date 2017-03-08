WBC》賽前集結球員打氣 郭泰源：加油努力

2017年世界棒球經典賽，中華隊7日首戰不敵以色列，8日下午5時30分（台灣時間）將對上荷蘭，只有贏球才能保住晉級8強的希望，總教練郭泰源（後左3）說，「球是圓的，不打不知道，別怕，愈怕愈糟」。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月8日

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中華隊今預賽第二戰對上荷蘭將是背水一戰，荷蘭推出去年獅隊洋投吉爾先發，兩人在高尺巨蛋也有碰到面，總教練郭泰源回應，吉爾變瘦很多，狀況感覺也很好，看起來不太一樣。

中華隊今天背水一戰，如果輸球，就會吞下二連敗，與韓國一同被淘汰，賽前郭泰源也集結投手群，精神喊話，郭總指出，就是跟選手加油，要他們努力，比賽過程比較重要，也有感受到大家都有盡全力。

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對於昨役慘遭以色列痛擊，郭總稱讚，以色列真的很厲害，第一場看他們對韓國打擊還有點悶悶的，感覺沒有放開，贏了之後，昨天對上，感覺整個打開來，不管揮棒速度、選球都有一定的能力。

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以色列明天對上荷蘭，郭總評析荷蘭也不一定會贏，以色列投手真的不錯，打擊也相當厲害，不好打。

(中時電子報)