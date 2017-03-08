「捐米」正夯 萬然生技1000公斤白米挺偶像做公益

韓國盛行「捐米應援」活動，以藝人的名義捐贈白米給社福單位，表達對偶像的相挺之餘，更能揪團響應公益。萬然生技公司邀請韓星黃致列來台開唱，便響應「捐米應援」行動，總計募集1,000公斤白米，其中300公斤交由聯合勸募進行妥善分配，把粉絲對偶像的熱情化成最實質的物資，幫助服務弱勢長者、身障者與兒童等對象的中小型社福單位。

近幾年社福單位募款越來越陷入困境，許多民眾因為經濟壓力，被迫暫停捐款，對於企業來說，面對不景氣的消費環境，響應公益的意願與能力難免受到影響，而如何透過更創新的公益參與模式提高大家做公益的行動，並讓弱勢族群的需求受到重視，將是社福單位的一大考驗與挑戰。

韓國歌手黃致列參與中國大陸《我是歌手4》節目，獲得兩岸關注；萬然生技公司邀約黃致列於3月18日前來台灣進行演出，同時將公益與活動做結合，以粉絲的應援活動募集到1,000斤白米，並與聯合勸募合作媒合有白米需求的中小型社福單位，將物資妥善分配發送到資源缺乏的地方，使活動兼具偶像應援以及幫助弱勢族群的雙重目的，為追星更添公益的暖意。

聯合勸募理事長陳永清表示，社福團體為了提高能見度，經常會與藝人合作，期望更多粉絲共襄盛舉；本次與萬然生技和黃致列的合作，則是讓喜愛韓國藝人的台灣粉絲，也能用「韓風」的方式響應公益，讓粉絲在追星之餘，更能把公益作為生活中的一種好習慣。

本次活動募得的白米，其中300公斤透過聯合勸募媒合將提供給台東縣天主教愛德婦女協會、南投縣麻煩小天使協會等8個在地社福單位，發送給所服務的弱勢家庭，或是做為單位服務供餐所需，讓各單位服務的弱勢長者、身障者、兒童等，能因此獲得最及時的協助。

(中時)