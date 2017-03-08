永采烘培坊被檢舉是大違建 中市府證實「已排拆」
台中惠文路永采烘培坊與實習生及員工間勞資糾紛案，經勞工局調查違法事實明確，7日才開出100萬元罰單並送達業者；8日民眾又爆料檢舉店址是第一種住宅區，已違反《都市計劃法》的土地使用分區，依《建築法》可罰6萬元罰鍰，該棟建物整棟是違章建築，公然違法根本沒有使用執照。
都發局都計測量工程科長劉政宏說，永采烘培坊作「烘培坊」使用，土地使用分區為「第一種住宅區」，依據台中市土地使用管制規定：第一種住宅區限「專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、托兒所等使用。」，於今年2/23日裁罰彭姓負責人6萬元。
勞工局指出，永采烘焙坊勞資糾紛案，經該局依法通知業者陳述意見後，前天開出100萬元罰單並送達業者，希望藉此督促業者徹底檢討侵害勞工的行為；至於業者停業期間在職員工應依法完成資遣部分，也將持續督導，並協助員工轉業。
都發局表示，永采烘焙坊停業後風波仍未止息，民眾檢舉指其位於台中市南屯區惠文路709之1號的店址是第一種住宅區，已違反《都市計劃法》的土地使用分區。各縣市新舊違建的定訂的標準日期不一，台中市是以2011年4/21日為準，20日之前的認定為舊違建，21日以後是新違建。
都發局修復科長朱文彬說，如施工中的新違建，將採「即報即拆」為原則；永采烘焙坊於2015年7月21日經都發局查報認定屬新違章建築，該局已按程序列管「排拆」。
(中時)
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