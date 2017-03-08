名人視評》黃介正：薩德飛彈牽動中美韓台
美國正加速在南韓部署簡稱「薩德」（THAAD）的「戰區高空防禦系統」，引起中共的不滿，並且引發大陸民眾連串的「反韓」、「制韓」行動，臺灣淡江大學國際事務與戰略研究所黃介正教授說，美國和中國大陸是現今世界上最大的兩個「國家」，雙方在無法正面衝突的情況下，就會找「第三國」來作為全球防衛的對象，而朝鮮半島的南、北韓衝突，就成了中、美展示實力的試煉。
「薩德」飛彈部署南韓，為什麼會引起中共如此大動作的反對？對於南北韓之間會產生什麼變化？台灣在這場中美武力競爭中，扮演什麼樣的角色？請聽黃介正教授評論。
(中時電子報)
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