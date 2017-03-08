WBC》日挺過滿壘危機 與澳1比1打平
力拚經典賽2連勝的日本隊，8日遭遇澳洲隊挑戰，推出讀賣巨人的王牌菅野智之掛帥，不過卻在2下遭米蓋爾(Allan de San Miguel)陽春彈狙擊，前役爆發的日本打線，則受制澳洲27歲右投阿瑟頓(Tim Atherton)壓制，直到5下才靠著2支安打和高飛犧牲打追平比數，5局結束，日本與澳洲1比1戰成平手。
氣勢如虹的日本隊，1上山田哲人、菊池涼介雖連敲2安，但阿瑟頓及時穩住陣腳，接連解決3名中心打者，最後無功而返，1下也無斬獲的澳洲，則在2下展開攻勢。2下1出局後，捕手米蓋爾相中菅野一記偏高速球，扛出右外野全壘打牆，澳洲首開紀錄取得1分領先。
沉寂4局的日本隊，總算在5上展開攻勢，趁著阿瑟頓略顯疲態，由6棒坂本勇人用中外野二壘安帶頭，鈴木誠也隨後再敲一安，澳洲此時決定推出威爾斯(Lachlan Wells)接替，雖讓老將松田宣浩擊出中外野飛球，不過足以讓坂本奔回本壘，助日本攻回1分追平，好不容易才追平，菅野卻遇上亂流。
5上菅野先對米蓋爾投出觸身球，緊接著雖飆1K，但被9棒哈曼(Brad Harman)擊出內野安打。面對一二壘有人危機，日本當機立斷換上左投岡田俊哉，孰料他控球不穩，連4壞球送1棒坎迪拉斯(David Kandilas)，滿壘時對決貝瑞斯福德(James Beresford)，又是2壞球走在前，但貝瑞斯福德未把握機會，讓岡田製造雙殺安全下莊。
(中時電子報)
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