考試院公聽會遭滋擾 警方將6人送辦

考試院7日召開公務人員年金改革公聽會，遭楊姓男子等6名非受邀人員至會場滋擾，導致會議中斷，警方根據蒐證畫面，通知人員到案說明，訊後移送台北地院簡易庭裁處。

台北市警局文山一分局調查，涉案的6人都是退役軍人，沒有幫派背景，當天未獲邀參加公聽會，經由考試院駐警隊安排至2樓電腦教室，觀看公聽會現場轉播，他們乘機至會場抗議，希望政府重視退役軍人權益。

警方獲報後，連夜積極查辦，通知楊姓、繆姓涉案人到案說明，並經指認，陸續將游姓、謝姓、羅姓及魏姓等人全部通知到案，訊後移送移送台北地院簡易庭裁處。1060308

(中央社)