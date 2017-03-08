救難隊員落水不治 消防弟兄敬禮致意
參與花蓮南二子山搜救失蹤消防員任務，台灣磐石救難隊員孫宏新今天失足落水，送醫搶救不治。趕到醫院的救難弟兄難過得向孫宏新的遺體敬禮，「兄弟任務結束，辛苦了」。
台北市消防隊員李盈勳、蔡智成、林耿偉3人於二二八假期到花蓮攀登南二子山，其中雙溪分隊消防員李盈勳在3月1日前往尋找水源失蹤，另兩名同伴找了一天未果，於3日傍晚下山，向花蓮鳳林分局西林派出所報案。
警消獲報後，由花蓮、台北警消與台灣磐石救難隊組成聯合救難小組數十人，4日一早搭乘空勤直升機上山搜救，昨天陸軍特戰指揮部涼山特勤隊員13人也支援入山搜救。
由於連日來山區天候不佳且雲霧瀰漫，搜救工作因此備極艱辛。
上午10時許，負責無線電中繼任務的孫宏新不慎失足落水，一路往下游漂約8公里遠，最後在壽豐溪下游被直升機發現吊掛送醫，急救後仍不治。包括花蓮縣消防局長林文瑞等人趕到醫院，紅了眼眶，向孫宏新的遺體敬禮。
林文瑞表示，磐石救難隊員於搜救首日就成軍，其中包含孫宏新共3人上山救援，但天氣不佳、聯絡訊號不穩定，搜救困難重重，原預定明天下山交接，孫宏新在河谷中繼站執行訊號接受任務，卻不幸發生落水意外。
林文瑞說，搜救山區懸崖峭壁、落石不斷，加上長時間與低溫抗戰，許多隊員體力都到達極限。目前共有42名隊員還在山區，另一批隊員待命準備輪替；重視每一位弟兄的安全，平安回來最重要。1060308
(中央社)
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