金正男家屬未出面 大馬首相：恐因畏懼

我要評比

馬來西亞首相納吉（Najib Razak）今天說，北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在吉隆坡人潮擁擠的機場航廈離奇遇刺後，他的家人可能過於恐懼，因此沒有出面提供DNA樣本。

美聯社報導，納吉說，「這是敏感議題，最好秘密進行」；他還說，當局仍試著從金正男直系親屬身上取得DNA樣本，以正式確認遺體身分。

納吉說：「他們或許是因為害怕而不敢出面。」

馬來西亞當局表示，金正男上個月在機場候機，準備返回澳門的家時，兩名女子朝他臉部塗抹VX神經毒劑。調查金正男遇刺一案激怒北韓，反咬馬來西亞調查具有政治動機。

許多人質疑北韓出於某種原因精心安排這起攻擊，北韓否認這類指控。馬來西亞從未直接指控平壤當局是金正男之死的幕後主使。（譯者：中央社劉文瑜）1060308

(中央社)