府：強化國土保防是各民主國家致力方向

總統府今天說，強化國土保防、安全的相關作法，防止其他勢力惡意的傷害國人與國家安全，是目前各民主國家致力的方向，至於這些工作的推動，由相關部門依其權責來規劃。

民主進步黨籍立法委員陳明文今天指出，國內很多國安據點被中共滲透，要慎防，他並促修「保防工作法」草案；行政院副院長林錫耀說確實滲透情況令人擔憂，會交代法務部去研修。

總統府發言人林鶴明今天說，有關「保防工作法」的草案，目前仍在擬定中，尚未經過報行政院院會核定。而過去這段期間一些錯誤的報導，相關部會也已經正式澄清。

他指出，事實上，強化國土保防、安全的相關作法，防止其他勢力惡意的傷害國人與國家安全，是目前各民主國家致力的方向，至於這些工作的推動，由相關部門依其權責來規劃。1060308

(中央社)