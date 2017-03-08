經典賽壽星林琨笙先發蹲捕 盼打到LA

中華隊本屆經典賽第二戰與荷蘭交手，中華隊陣中捕手林琨笙、二壘手林志祥正巧今天生日，林琨笙今晚擔任先發捕手、第8棒，許下生日願望「打到LA」。

林琨笙與林志祥同年同月同日生，今天剛滿30歲，賽前練習時，觀眾席上的台灣加油團喊出「生日快樂」，還有球迷高舉看板，特別為兩名國手慶生。

面對多名大聯盟一線球星的荷蘭打線，林琨笙在生日這天先發蹲捕，談到此戰他說「沒有想太多，打球就是贏球」。

林琨笙許願中華隊先進東京八強賽、再打到洛杉磯的四強賽，他說上次到美國比賽，已經是國中時去打小馬聯盟青少棒賽，中間有到洛杉磯轉機。

另一名壽星林志祥前一戰對以色列替補上場，他說很感謝台灣的球迷，特別遠道而來，看到生日快樂的看板覺得很感動。1060308

(中央社)