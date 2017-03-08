嘉義平房火警 1獨居男不幸葬身火窟
嘉義縣溪口鄉一處磚造平房今天傳出火警，消防人車趕往灌救，火勢於23分鐘後控制，獨居的孫姓男子不幸葬身火窟；原因待調查。
嘉義縣消防局表示，溪口鄉游西村一處磚造平房於下午3時53分傳出火警，消防人車於下午4時2分趕到現場，平房已竄出火舌、冒出陣陣濃煙，消防員立即佈水線灌救，火勢於23分鐘後控制。
消防局指出，獨居平房的41歲孫姓男子倒臥在臥室門口，身體成焦黑狀，已明顯死亡，身體還遭屋頂塌陷的屋瓦壓住。
消防局說，平時打零工的死者，倒臥在臥室門口，疑逃生不及，葬身火窟，而死者臥室燃燒情況最為嚴重，研判是起火處，至於起火原因，需進一步調查釐清。1060308
(中央社)
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